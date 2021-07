Співачка Аліна Гросу поскаржилася фанатам на проблеми зі здоров'ям

Як відомо, 26-річна артистка бере участь у новому шоу "Співають всі", зйомки якого вже стартували. Ведучим проєкту став Володимир Остапчук, а сотню зірок у журі очолила співачка Наталія Могилевська.

Аліна виставила нові "сторіз" у себе в Instagram, які записала в перерві між зйомками, і поділилася своєю "бідою", передає Politeka.net.

За правилами шоу, учаснику потрібно виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали та почали підспівувати. Мабуть, Гросу готова підтримати мало не кожного з них, так як дівчина вже зірвала голос. Про це вона якраз і розповіла.

"Ну що, друзі, я зірвала абсолютно голос, співати не можу більше взагалі. І мені боляче в ці дні... так як я тут в журі, кричу, співаю... я не знаю, що там будуть в підсумку по телебаченню показувати, але горло у мене просто зірвано. Тут всі сто людей зірвали голос точно!", - поділилася вона.

Зазначимо, "Співають всі" є аналогом британського проекту All Together Now. Україна стала 18-ю країною, яка підхопила цю ідею. У нашій версії буде 8 епізодів, а у фіналі зійдуться аж 14 виконавців. Переможець отримає приз у розмірі 500 тисяч гривень.

