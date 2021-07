Певицы Алина Гросу, Анастасия Приходько и другие принимают участие в съемках нового проекта, стали известны некоторые подробности

На одном из телеканалов стартовали съемки шоу "Співають всі", передает Politeka.net. Судейские кресла займут сразу 100 украинских звезд. Цель участника исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему.

Стоит отметить, что шоу снимается по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights.

Стало известно, что одними из судей станут артисты Алина Гросу, Анастасия Приходько, Арсен Мирзоян, Артем Пивоваров и другие.

Алина Гросу призналась, что хочет поработать с начинающими артистами, а Анастасия Приходько будет ориентироваться, насколько проникается песней сам участник.

Певец Арсен Мирзоян рассказала, что ждет мурашек по телу от исполнения участников.

Исполнитель Артем Пивоваров рассказал, что заинтригован и вдохновлен новым шоу, в котором он хочет раскрыться как продюсер.

Отметим, также к составу жюри присоединились Анна Тринчер, Ivan NAVI, Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE и LILU, TAYANNA, Jerry Heil, Иво Бобул, Миша Романова, Виктор Павлик, Слава Демин, Марина Одольская, Влад Сытник, Ассия Ахат и Роман Скорпион.

