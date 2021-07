Співачка Аліна Гросу, Анастасія Приходько та інші беруть участь у зйомках нового проекту, стали відомі деякі подробиці

На одному з телеканалів стартували зйомки шоу "Співають всі", передає Politeka.net. Суддівські крісла займуть відразу 100 українських зірок. Мета учасника виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому.

Варто відзначити, що шоу знімається по всесвітньо відомому формату All Together Now компанії Banijay Rights.

Стало відомо, що одними з суддів стануть артисти Аліна Гросу, Анастасія Приходько, Арсен Мірзоян, Артем Пивоваров та інші.

Аліна Гросу зізналася, що хоче попрацювати з артистами-початківцями, а Анастасія Приходько буде орієнтуватися, наскільки переймається піснею сам учасник.

Співак Арсен Мірзоян розповіла, що чекає мурашок по тілу від виконання учасників.

Виконавець Артем Пивоваров розповів, що заінтригований і натхненний новим шоу, в якому він хоче розкритися як продюсер.

Зазначимо, також до складу журі приєдналися Анна Трінчер, Ivan NAVI, Наталка Карпа, Vlad Darwin, KISHE і LILU, TAYANNA, Jerry Heil, Іво Бобул, Міша Романова, Віктор Павлік, Слава Дьомін, Марина Одольська, Влад Ситник, Ассія Ахат і Роман Скорпіон.

