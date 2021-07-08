Известная певица Алина Гросу рассказала о пополнении в семье и о том, чем это обернулось для нее

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Алина Гросу рассказала поклонникам в своем Instagram о неприятной ситуации, которая сложилась в ее семье. Оказалось, что недавно они взяли себе породистого щенка, которого сразу же полюбили. Однако у певицы образовалась сильная аллергия на шерсть, поэтому теперь она приняла решение отдать собаку в добрые руки.

"И самое ужасное, что у меня вдруг проявилась очень сильная аллергия на собак, (которой раньше никогда не было) я даже щенка на руки сейчас не могу взять, сразу течет нос, чешутся глаза, я чихаю и отекает горло. Как лечить это все я не понимаю, потому что я раньше и аллергиком не была, но уже 5 день находиться нормально дома не могу", - поделилась Алина своей печалью.

По словам артистки, у она готова отдать породистого щенка бесплатно, однако у нее есть требования к потенциальным хозяевам – они должны быть ответственными и заботливыми, и лучше, если живут в частном доме и не имеют маленьких детей.

"Собака – это не шутки, если у Вас правда серьёзные намерения – напишите мне, пожалуйста. Пишу и плачу. Такая себе Круэлла отдающая щенка", - добавила Гросу.

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