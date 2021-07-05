Украинская певица Алина Гросу поделилась эксклюзивными кадрами со съемок нового шоу
Как пишет Politeka.net, стартовали съемки масштабного шоу «Співають всі», в котором примут участие 100 звезд. Знаменитости, собранные из разных сфер, будут оценивать выступления украинцев. Возглавит звезд певица Наташа Могилевская.
Гросу же будет одной из судей. В Инстаграм она засветилась с блогером Олегом Машуковским, который недавно снялся в клипе Тины Кароль «Красиво».
«Как я уже говорила, я снимаюсь в шоу «Співають всі» для «Канал Україна». 100 звезд, включая меня собираются вместе», - отметила певица.
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На следующем сторис Машуковский предложил певице приехать в его дом, где живут тиктокеры.
«Алина приедет в Тик Ток дом и мы развалим все. Что ты ожидаешь от сегодняшнего вечера?», - спросил блогер.
«Мне уже хорошо. Вокруг меня два прекрасных мужчины. Я готова уже отслушивать, поддерживать. Блин, я не хочу скандалить, я так хочу поддержать кого-то. Я хочу быть доброй», - заявила звезда.
Напомним, что Гросу исполнила свою "Бджилку" на новый лад, фанаты в восторге: "Просто бомба".
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