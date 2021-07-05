Украинская певица Алина Гросу поделилась эксклюзивными кадрами со съемок нового шоу

Как пишет Politeka.net, стартовали съемки масштабного шоу «Співають всі», в котором примут участие 100 звезд. Знаменитости, собранные из разных сфер, будут оценивать выступления украинцев. Возглавит звезд певица Наташа Могилевская.

Гросу же будет одной из судей. В Инстаграм она засветилась с блогером Олегом Машуковским, который недавно снялся в клипе Тины Кароль «Красиво».

«Как я уже говорила, я снимаюсь в шоу «Співають всі» для «Канал Україна». 100 звезд, включая меня собираются вместе», - отметила певица.

На следующем сторис Машуковский предложил певице приехать в его дом, где живут тиктокеры.

«Алина приедет в Тик Ток дом и мы развалим все. Что ты ожидаешь от сегодняшнего вечера?», - спросил блогер.

«Мне уже хорошо. Вокруг меня два прекрасных мужчины. Я готова уже отслушивать, поддерживать. Блин, я не хочу скандалить, я так хочу поддержать кого-то. Я хочу быть доброй», - заявила звезда.

Напомним, что Гросу исполнила свою "Бджилку" на новый лад, фанаты в восторге: "Просто бомба".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу в смелом купальнике заворожила видом упругих форм: "Удовольствие".

Также Politeka писала, что Алина Гросу расстегнула замок на платье из латекса, заставив говорить о себе: «Барби».