Молода українська співачка Аліна Гросу покрасувалася в ефектному вбранні з нового кліпу
Як повідомляє Politeka.net, 26-річна співачка постала в рожевій сукні з латексу на замку. Вона присіла і розстебнула замок до самих стегон, продемонструвавши свої ідеальні стрункі ніжки в рожевих туфельках. Біле волосся акуратно спадало на плечі.
"Знали б ви хто фотограф. Це мої улюблені фотки з кліпу #малиновігуби", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили багато приємних слів. Шанувальники стали порівнювати Аліну з лялькою Барбі. А епатажний образ артистки змусив говорити про себе.
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"Кліп вогонь. Пісня супер", "Класна пісня, тільки прокидаюся і мені з нізвідки в голові "Малинові губи...", "Алінка, ти в будь-якому вбранні карколомно виглядаєш, ти ж сама досконалість», «Барбі», «наша квіточка», «хто б не був фотограф, але красиво ловить момент», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Гросу після розлучення з чоловіком показала найнадійнішого чоловіка її життя:"я люблю тебе".
Як повідомляла Politeka, Гросу через багато років виконала свою "бджілку" на новий лад, фанати радіють:"просто бомба".
Також Politeka писала, що Гросу покрутилася перед камерою в малиновому латексі з вирізом:"шикарна жінка".