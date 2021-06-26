Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Аліна Гросу стала популярною ще в дитинстві. Красуня вже в сім років почала професійно працювати в шоу-бізнесі і не зупиняється зараз. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.
На нових фото Аліна здалася в стильному латексному костюмі. Красуня виставила ніжку з вирізу, вражаючи фанатів загоряють кадрами.
"Дивіться" малинові губи". Як вам образ? Вибирай Гросу", - написала Аліна під фотографіями.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ох, яка красотулька", "Красоточка", "кльова пісня", "кліп супер, вже подивилася", "шикарна жінка", "Ну просто лялечка", "Бомба, ракета", "найкрасивіша", "кліп - настрій прямо", " Тепер це моя улюблена пісня. Постійно включаю в машині і вдома", "а я пам'ятаю тебе ще малої, ти сильно змінилася".
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