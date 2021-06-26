Известная украинская певица Алина Гросу показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Алина Гросу стала популярной еще в детстве. Красотка уже в семь лет начала профессионально работать в шоу-бизнесе и не останавливается сейчас. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делится интересным контентом.
На новых фото Алина показалась в стильном латексном костюме. Красотка выставила ножку из выреза, впечатляя фанатов загорающими кадрами.
"Смотрите "Малиновые губы". Как вам образ? Выбирай Гросу", - написала Алина под фотографиями.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ох, какая красотулька", "Красоточка", "Клевая песня", "Клип супер, уже посмотрела", "Шикарная женщина", "Ну просто куколка", "Бомба, ракета", "Самая красивая", "Клип - настроение прямо", "Теперь это моя любимая песня. Постоянно включаю в машине и дома", "А я помню тебя еще малой, ты сильно изменилась".
Напомним, Гросу после развода с мужем показала самого надежного мужчину ее жизни
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