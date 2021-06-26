Известная украинская певица Алина Гросу показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу стала популярной еще в детстве. Красотка уже в семь лет начала профессионально работать в шоу-бизнесе и не останавливается сейчас. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делится интересным контентом.

На новых фото Алина показалась в стильном латексном костюме. Красотка выставила ножку из выреза, впечатляя фанатов загорающими кадрами.

"Смотрите "Малиновые губы". Как вам образ? Выбирай Гросу", - написала Алина под фотографиями.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ох, какая красотулька", "Красоточка", "Клевая песня", "Клип супер, уже посмотрела", "Шикарная женщина", "Ну просто куколка", "Бомба, ракета", "Самая красивая", "Клип - настроение прямо", "Теперь это моя любимая песня. Постоянно включаю в машине и дома", "А я помню тебя еще малой, ты сильно изменилась".

Напомним, Гросу после развода с мужем показала самого надежного мужчину ее жизни

А еще Politeka писала, что Гросу покорила сеть страстным поцелуем с женихом

Также Politeka сообщала, что Гросу показала, какой была до пластики и смены имиджа



