Певица Алина Гросу удивила поклонников новым фото с самым главным мужчиной в ее жизни

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая несколько месяцев назад развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с поклонниками кадром, на котором позирует со своим любимым папочкой.

На новом фото Алина с отцом Михаилом позирует в удивительной локации у огромного водоема. Перед камерой красотка появилась в элегантном черном наряде с туфельками на высоких шпильках. Ее волосы распущены и растрепаны ветром, а на лице легкий макияж. Певица взяла под руку любимого папочку, который тоже нарядный – он в темном костюме с голубой рубашкой.

В подписи к фотографии Гросу написала: "С Днем Отца, наши любимые, уважаемые папы, наши самые надежные и прекрасные мужчины. Наша гордость, защита и пример. Спасибо за жизнь, за воспитание, за любовь, за веру и за крепкое плечо! Крепкого здоровья, долгих лет, настоящего мужского счастья, любви и всевозможных побед! Папа, я тебя люблю". Пользователи не остались равнодушны и тут же принялись комментировать фото Алины, присоединяясь к поздравлениям.

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