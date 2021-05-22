С ним ей давно приписывали роман

Алина Гросу начала новый этап в своей личной жизни

Певица и актриса Алина Гросу посетила вечеринку Viva.Awards вместе с российским актером Романом Полянским, с которым ей долгое время приписывают роман.

В программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале "Украина", она сообщила, правдивы ли эти слухи.

Во время беседы с журналистами артистка призналась, что ее с Полянским действительно связывают романтические отношения.

"Это понятно все и так. На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва", — отметила звезда.

Со своим бывшим супругом, за которым была замужем непродолжительное время, певица не общается.

"Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело", – поделилась артистка.

Стоит отметить, что Алина Гросу и Роман Полянский познакомились два года назад во время съемок клипа к трилогии артистки "Дико Любила Вову". С тех пор российский актер снялся в нескольких клипах звезды и стал близким для нее человеком.

Ранее Полянский признался, что сейчас проживает в Киеве и у него отсюда практически все предки, так что на 50 процентов он точно украинец.

Напомним, что Алина Гросу в новом эффектном образе обратилась к украинцам: "Что за глупый вопрос..."

Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".