Алина Гросу начала новый этап в своей личной жизни
Певица и актриса Алина Гросу посетила вечеринку Viva.Awards вместе с российским актером Романом Полянским, с которым ей долгое время приписывают роман.
В программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале "Украина", она сообщила, правдивы ли эти слухи.
Во время беседы с журналистами артистка призналась, что ее с Полянским действительно связывают романтические отношения.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дочь Ольги Сумской впечатлила стилем рядом со звездным мужем: «Анджелина Джоли и Брэд Питт»
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
Не стало знаменитого актера, которого обожали миллионы детей: "Абсолютный гений"
Грузовики раздавили на куски иномарку: видео страшной аварии на трассе Киев-Одесса
"Это понятно все и так. На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва", — отметила звезда.
Со своим бывшим супругом, за которым была замужем непродолжительное время, певица не общается.
"Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело", – поделилась артистка.
Стоит отметить, что Алина Гросу и Роман Полянский познакомились два года назад во время съемок клипа к трилогии артистки "Дико Любила Вову". С тех пор российский актер снялся в нескольких клипах звезды и стал близким для нее человеком.
Ранее Полянский признался, что сейчас проживает в Киеве и у него отсюда практически все предки, так что на 50 процентов он точно украинец.
Напомним, что Алина Гросу в новом эффектном образе обратилась к украинцам: "Что за глупый вопрос..."
Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".