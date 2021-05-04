Певица Алина Гросу удивила поклонников новым образом и предложила поиграть

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Звезда в последнее время часто меняла образы, чем иногда прямо шокировала своих поклонников, так и в этот раз красотка удивила новой прической.

В своем микроблоге Алина опубликовала забавное видео, на котором исполняет одну из своих песен. В кадре в какой-то момент появляется ее новый парень – актер Роман Полянский. Но больше всего внимания досталось необычной прическе артистки – здесь у нее пышные мелкие кудри, которые очень похожи на ее детскую прическу из клипа "Бджилка".

В подписи к публикации Гросу объявила конкурс для фанатов, заговорив об алкоголе. "Всем приветы. В честь праздничного настроения, хочу среди вас разыграть в этом посте 2 билета (на мой концерт 5 июня в Фастове), которые попадут в одни руки, тому, кто первым ответит на вопрос. Итак, вопрос: сколько у меня песен, в которых есть какое-либо упоминание алкоголя? Например, Голый Король – "я вино в этой боли разбавила..." и в других", - написала Алина.

А поклонники тут же принялись обсуждать ее новый образ и отвечать на вопрос. "Точно Бджилка!", "Зажигательная песенка, класс", "Шикарные", "Здорово и песня в новой интерпретации, и кудри класс", "Красавчики", "Ваш голос, Алина, это магия", "Красавица", - пишут в комментариях.

Напомним, Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом: "Хочу снова попробовать…".

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