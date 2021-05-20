Украинская певица Алина Гросу появилась в красивом наряде, подчеркивающем фигуру

Артистка следит за внешностью, удивляя поклонников новыми стильными и женственными образами, сообщает Politeka.net. Алина в обычной жизни предпочитает легкий макияж, перед этим увлажняя кожу гелем алоэ вера. Звезда также не забывает увлажнять кожу губ, благодаря чему ее губы выглядят идеально.

В конце дня Гросу умывается, обычно мицеллярной водой, ведь у нее не проблемная кожа, которой не требуется особый уход.

Для съемок звезда выбирает макияж поярче. В частности, в одном из последних видео в Инстаграм, можно заметить Алину с яркими губами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Макияж отлично сочетался с красивым платьем звезды - длинный наряд струился по телу, а красивая вышивка завораживала.

"Вишиванкаday ❤️ Вы сегодня одеты в вышиванку? 💃🏼💃🏼💃🏼 Не считаете важным так одеться?)", - написала звезда.

За четыре часа публикация собрала более 20 тысяч просмотров и много комментариев:

"Обожаю все свои вышиванки! 😍😍😍У меня их очень много !!!! Когда надеваю ее, то чувствую такую невероятную любовь к своей Украине !!!!! 💙💛💙💛💙💛 Я живу в Донецкой области, горжусь своей Украины ... другой мне не надо ..... Потому моя страна ----- ЛУЧШАЯ !!!!!!!!!!!!!", "Такая нежная и красивая 😍💐", "Красотка", "ВЫ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ЖЕНСТВЕННАЯ, ЛЕДИ, КАК всегда на высоте 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍👍🤗😊", "Что за глупый вопрос. Конечно каждый украинец любит свою вышиванку и с удовольствием наденет)".

Напомним, Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом: "Хочу снова попробовать…".

Как сообщала Politeka, Разведенная Гросу разозлила украинцев новой сменой внешности, перестают узнавать: "Для чего рот открывать?".

Также Politeka писала, Гросу заговорила о спорах со второй половинкой и дала совет девушкам: "Хочешь, чтобы...".