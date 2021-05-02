Известная украинская певица Алина Гросу впечатлила внешностью на прогулке

Как передает Politeka.net, певица сильно преобразилась с детства, когда стала знаменитой. Не так давно артистка сильно похудела, перекрасилась в блондинку, а ее черты лица стали очень утонченными. Артистку подозревали в том, что она обращалась к пластическим хирургам, но сама Алина уверяет, что под нож не ложилась.

Стоит отметить, что на фото в Инстаграм часто присутствует фотошоп, который и провоцирует слухи о пластике. Так, на свежем фото Гросу позировала в платке возле церкви. Ее лицо выглядело превосходно. Артистка сняла себя крупным планом, похваставшись фарфоровой кожей.

«Отмечаете?) есть ли какие-то особые традиции у ваших семей?)», - поинтересовалась Гросу у поклонников.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Просто шикарна в любом образе», «Какая ты красивая!!!3 образ лучший!», «Кукла Барби», «Косынка так идёт Вам! Женственность и нежность. С Праздником!», «Алинка калинка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алина Гросу однажды обмочилась на сцене. Певица призналась, что это случилось, когда ей было 4 года. Инцидент случился во Дворце «Украина» во время какого-то конкурса.

Напомним, что Гросу раскрыла всю правду о себе, такого никто не ожидал: "Боюсь аллергия на...".

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