Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників яскравими кадрами з нової фотосесії і несподіваними зізнаннями

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і акторка Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася з російським чоловіком Олександром Комковим, часто радує фанатів яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Нещодавно красуня розбурхувала користувачів яскравими образами, публікуючи в мережі фото своїх частих експериментів із зовнішністю, а тепер ще більше здивувала, знявши на відео, як розплітала свої афрокосички.

Як відомо, з африканською зачіскою Аліна вперше з'явилася в своєму новому кліпі, ходила на презентації пісні і показувала цей образ в соцмережі. Але тепер, схоже, вирішила відмовитися від екстравагантної зачіски, і повернутися до більш звичного образу. Співачки зняла на відео процес, як розплітала свої коси - спочатку навіть ножицями щось підрізала, потім її побачили з дрібними кучериками після кісок, а в кінці вона вже зробила стильну укладку з випрямленими волоссям.

У підписі до ролика Гросу написала: "Привіт. З наступаючим всіх, друзі! Я до свят знову вирішила змінити образ, а в кінці відео результат. І все-таки як ви вважаєте мені краще? Коси або...?". Користувачі тут же почали обговорювати відео, відзначаючи, що без кісок співачці краще. "Без кіс краще", "Красуня", "Неперевершена", "Красиво без кісок", "Краще з прямими", "Шикарна", "Всім подобається своє волосся, ніжно і красиво", "Я взагалі не знаю навіщо ви їх начепили. Як на мене, з косичками кошмар був, звичайно без краще", пишуть в коментарях.

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