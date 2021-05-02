Певица Алина Гросу удивила поклонников яркими кадрами из новой фотосессии и неожиданными признаниями

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Недавно красотка будоражила пользователей яркими перевоплощениями, публикуя в сети фото своих частых экспериментов с внешностью, а теперь еще больше удивила, сняв на видео, как расплетала свои афрокосички.

Как известно, с африканской прической Алина впервые появилась в своем новом клипе, ходила на презентации песни и показывала этот образ в соцсети. Но теперь, похоже, решила отказаться от экстравагантной прически, и вернуться к более привычному образу. Певицы сняла на видео процесс, как расплетала свои косы – сначала даже ножницами что-то подрезала, потом ее увидели с мелкими кудряшками после косичек, а в конце она уже сделала стильную укладку с выпрямленными волосами.

В подписи к ролику Гросу написала: "Привет. С наступающим всех, друзья! Я к праздникам снова решила изменить образ, а в конце видео результат. И всё-таки, как вы считаете мне лучше? Косы или…?". Пользователи тут же принялись обсуждать видео, отмечая, что без косичек певице лучше. "Без кос лучше", "Красотка", "Непревзойденная", "Красиво без косичек", "Лучше с прямыми", "Шикарная", "Всем нравится свои волосы, нежно и красиво", "Я вообще не знаю зачем вы их нацепили. Как по мне, с косичками кошмар был, конечно без лучше", пишут в комментариях.

Напомним, Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом: "Хочу снова попробовать…".

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