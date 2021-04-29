Відома українська співачка Аліна Гросу показала свої вміння на кухні

Як пише Politeka.net, Аліна Гросу з самого дитинства тішить українців своєю творчістю. І хоч красуня нещодавно розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, це не заважає дівчині продовжувати радувати фанатів новими фото і відео в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців.

Цього разу Аліна опублікувала ролик, в якому з'явилася з дредами і в червоному фартусі "МастерШефа". В руках Гросу тримала апельсини, якими жонглювала під власну пісню. І варто відзначити, що у дівчини дуже добре виходило.

"Мамина помічниця на кухні в справі. Дивіться один з нових випусків. "Хороший тамада і конкурси цікаві. Оля Полякова і Тетяна Решетняк-найкраща команда в світі і хоч у мене немає свекрухи, але досвід спільного проведення часу на кухні з коханою Поляковою коштує набагато дорожче", - написала Аліна під кадрами.

"Классненько. Краса", "Ого, клас", " молодець. Талановита людина, багато в чому талановита", "Бджілка-жонглер", " розумничка і супер леді!!! Не кожен так зможе покрасуватися!", "Розумничка. А що за трек фоном?".

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