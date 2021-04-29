Известная украинская певица Алина Гросу показала свои умения на кухне

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу с самого детства радует украинцев своим творчеством. И хоть красавица недавно развелась с мужем Александром Комковым, это не мешает девушке продолжать радовать фанатов новыми фото и видео в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

В этот раз Алина опубликовала ролик, в котором появилась с дредами и в красном фартухе "МастерШефа". В руках Гросу держала апельсины, которыми жонглировала под собственную песню. И стоит отметить, что у девушки очень хорошо выходило.

"Мамина помощница на кухне в деле. Смотрите один из новых выпусков. "Хороший тамада и конкурсы интересные. Оля Полякова и Татьяна Решетняк - лучшая команда в мире и хоть у меня нет свекрови, но опыт совместного времяпрепровождения на кухне с любимой Поляковой стоит гораздо дороже", - написала Алина под кадрами.

"Классненько. Красота", "Ого, класс", "Молодец. Талантливый человек, во многом талантлив", "Пчелка-жонглер", "Умничка и супер леди!!! Не каждый так сможет покрасоваться!", "Умничка. А что за трек фоном?".

Напомним, Гросу раскрыла всю правду о себе, такого никто не ожидал

А ще Politeka писала, что Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом

Также Politeka сообщала, что разведенная Гросу разозлила украинцев новой сменой внешности, перестают узнавать



