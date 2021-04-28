Певица Алина Гросу удивила поклонников яркими кадрами из новой фотосессии и неожиданными признаниями

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Недавно красотка будоражила пользователей яркими перевоплощениями, публикуя в сети фото своих экспериментов с внешностью, а теперь еще больше удивила признаниями.

Напомним, недавно Алина рассказала в своем микроблоге 15 фактов о себе, три из которых были ложными, и предложила поклонникам угадать неправду. Теперь же девушка раскрыла интригу и ответила на все, открыв неожиданную информацию о себе. Так, ложью оказались факты о двух браках певицы, о курсах экстремального вождения и об умении делать сальто. Но, что интересно, выяснились также другие – правдивые факты о Гросу.

Так, например, оказалось, что у артистки аллергия на алкоголь и она начинает чихать, если выпьет пару глотков шампанского. "Боюсь пчел. Страх пчёл у меня с самого детства, когда меня впервые ужалили. У меня аллергия на алкоголь. Если сделаю несколько глотков шампанского, начинаю чихать", - призналась Алина. Также она рассказала, что учила семь языков, в детстве описалась на сцене, не умеет ездить на велосипеде и имеет два высших образования.

Напомним, Алина Гросу, которая недавно развелась, обратилась к украинцам за советом: "Хочу снова попробовать…".

Как сообщала Politeka, Разведенная Гросу разозлила украинцев новой сменой внешности, перестают узнавать: "Для чего рот открывать?".

Также Politeka писала, Гросу заговорила о спорах со второй половинкой и дала совет девушкам: "Хочешь, чтобы...".