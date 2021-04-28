Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників яскравими кадрами з нової фотосесії і несподіваними зізнаннями

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Нещодавно красуня розбурхувала користувачів яскравими перевтіленнями, публікуючи в мережі фото своїх експериментів із зовнішністю, а тепер ще більше здивувала зізнаннями.

Нагадаємо, нещодавно Аліна розповіла у своєму мікроблозі 15 фактів про себе, три з яких були помилковими, і запропонувала шанувальникам вгадати неправду. Тепер же дівчина розкрила інтригу і відповіла на все, відкривши несподівану інформацію про себе. Так, брехнею виявилися факти про два шлюби співачки, про курси екстремального водіння і про вміння робити сальто. Але, що цікаво, з'ясувалися також інші - правдиві факти про Гросу.

Так, наприклад, виявилося, що в артистки алергія на алкоголь і вона починає чхати, якщо вип'є пару ковтків шампанського. "Боюся бджіл. Страх бджіл у мене з самого дитинства, коли мене вперше вжалили. У мене алергія на алкоголь. Якщо зроблю кілька ковтків шампанського, починаю чхати", - зізналася Аліна. Також вона розповіла, що вчила сім мов, в дитинстві справила потребу на сцені, не вміє їздити на велосипеді і має дві вищі освіти.

Нагадаємо, Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася, звернулася до українців за порадою:"Хочу знову спробувати...".

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