Певица и актриса Алина Гросу обратилась к фанатам, пообещав неверотяное шоу и даже маленький оркестр
Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, пригласив фанатов на свой концерт, который состоится в Фастове. Сидя в автомобиле звезда пообещала невероятное шоу, много сюрпризов и выступы звездных гостей.
"Всем привет, приглашаю вас на свой сольный концерт, который точно состоится в городе Фастов. Вас ждет очень много сюрпризов, невероятное шоу, даже маленький оркестр, а также звездные гости. Я буду петь свои хиты, а также новые песни", - сказала на видео Гросу.
Исполнительница сидит в машине в растегнутом вверху воздушном розовом платье, на голове у нее стильная соломенная шляпка. На лице у Гросу эффектный дневной макияж smoky eyes.
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Буде гаряче 🔥🔥🔥 буде спекотно та енергійно🙌🏽🙌🏽🙌🏽🤪", - написала под красивым видео Гросу.
Раньше Гросу показала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту".
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