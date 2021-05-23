Певица и актриса Алина Гросу обратилась к фанатам, пообещав неверотяное шоу и даже маленький оркестр

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, пригласив фанатов на свой концерт, который состоится в Фастове. Сидя в автомобиле звезда пообещала невероятное шоу, много сюрпризов и выступы звездных гостей.

"Всем привет, приглашаю вас на свой сольный концерт, который точно состоится в городе Фастов. Вас ждет очень много сюрпризов, невероятное шоу, даже маленький оркестр, а также звездные гости. Я буду петь свои хиты, а также новые песни", - сказала на видео Гросу.

Исполнительница сидит в машине в растегнутом вверху воздушном розовом платье, на голове у нее стильная соломенная шляпка. На лице у Гросу эффектный дневной макияж smoky eyes.

"💖💖💖Запрошую вас 5 червня на сольний концерт у Фастові💖💖💖

Буде гаряче 🔥🔥🔥 буде спекотно та енергійно🙌🏽🙌🏽🙌🏽🤪", - написала под красивым видео Гросу. Фолловеры прокомментировали видео Гросу: "Beautiful 😍 👏🔥", " Прийдемо із задоволенням 💖 ", " 😍😍люблю вас, вы самая красивая ❤️❤️ ", "😍😍😍😍 очень красивая ❤️", " Чекаю з нетерпінням😍 ", "Я уже чувствую что это будет отвал всего🔥".

Раньше Гросу показала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту".

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