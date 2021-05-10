Украинская певица Алина Гросу показала кадры своей новой видеоработы
Звезда впечатляет талантом с детства, передает Politeka.net. Свою карьеру она стала строить еще в три года.
С годами Гросу развивалась и взрослела и сейчас ее творчество близко любой девушке.
Красотка активно ведет свой Инстаграм, в котором делится кадрами жизни и творчества. Так, Гросу опубликовала видео со своего нового клипа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах артистка позировала в оранжевом костюме, она распахнула жакет и сверкнула прессом в коротком топе, а также подчеркнула бедра красивыми брюками.
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В посте звезда рассказала, что 5 июня состоится ее концерт, и пригласила на него своих поклонников.
"Оцените образ по шкале от 1 до 10🧡", - написала в конце звезда.
За час публикация собрала более 2000 просмотров и много комментариев.
"Поздравляем победителей 🙌🙌", "Супер 👏 10 балов 😍", "Привет КРАСИВАЯ девушка", "❤️❤️❤️❤️ Урааа !!!! Класс ... Благодарю вас ... 🤩🤩🤩🤩 Люблю слушать ваши песни и дочь тоже. 😃😃😉 Спасибо еще раз ... 💐💐💐💐❤❤❤🎉🎉🎉", - написали пользователи сети.
Напомним, кроме того, что Алина Гросу певица, также она снимается в сериалах таких как: "Любовь без памяти", "В плену прошлого", "Любовь с ароматом кофе" и других.
Известно, что Алина окончила ВГИК. На факультете актерского мастерства Алина выбрала для себя специальность «Актриса кино и театра». Обучалась она на курсе Игоря Ясуловича.
Напомним, что Гросу высказалась о Поляковой после участия в "Мастер Шеф": "Хоть у меня нет свекрови, но...".
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