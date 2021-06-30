Молодая украинская певица Алина Гросу покрасовалась в эффектном наряде из нового клипа

Как сообщает Politeka.net, 26-летняя певица предстала в розовом платье из латекса на замке. Она присела и расстегнула замок до самых бедер, продемонстрировав свои идеальные стройные ножки в розовых туфельках. Белые волосы аккуратно спадали на плечи.

«Знали бы вы кто фотограф. Это мои любимые фотки из клипа #малиновыегубы», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили много приятных слов. Поклонники стали сравнивать Алину с куклой Барби. А эпатажный образ артистки заставил говорить о себе.

«Клип огонь. Песня супер», «Классная песня, только просыпаюсь и мне из неоткуда в голове «Малиновые губы...», «Алинка, ты в любом наряде сногсшибательно выглядишь, ты же само совершенство», «Барби», «Наш цветочек», «Кто бы ни был фотограф, но красиво ловит момент», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Гросу после развода с мужем показала самого надежного мужчину ее жизни: "Я люблю тебя".

Как сообщала Politeka, Гросу спустя много лет исполнила свою "Бджилку" на новый лад, фанаты ликуют: "Просто бомба".

Также Politeka писала, что Гросу покрутилась перед камерой в малиновом латексе с вырезом: "Шикарная женщина".