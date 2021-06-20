Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників новим фото з найголовнішим чоловіком в її житті

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка кілька місяців тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з шанувальниками кадром, на якому позує зі своїм улюбленим татком.

На новому фото Аліна з батьком Михайлом позує в дивовижній локації біля величезної водойми. Перед камерою красуня з'явилася в елегантному чорному вбранні з туфельками на високих шпильках. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж. Співачка взяла під руку улюбленого татуся, який теж ошатний – він у темному костюмі з блакитною сорочкою.

У підписі до фотографії Гросу написала: "З Днем Батька, наші улюблені, шановні тата, наші найнадійніші і прекрасні чоловіки. Наша гордість, захист і приклад. Спасибі за життя, за виховання, за любов, за віру і за міцне плече! Міцного здоров'я, довгих років, справжнього чоловічого щастя, любові і всіляких перемог! Тато, я тебе люблю". Користувачі не залишилися байдужі і тут же почали коментувати фото Аліни, приєднуючись до привітань.

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