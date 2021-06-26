Співачка Аліна Гросу показала відео зі свого виступу на приватному заході

Як повідомляє Politeka.net, популярну співачку Аліну Гросу багато хто пам'ятає як маленьку кучеряву дівчинку, яка виконала легендарний хіт "Бджілка". Тепер же доросла артистка повернулася до свого шлягеру і виконала цю пісню на новий лад. Відеонарізку зі свого виступу на приватному заході Аліна опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах Гросу самозабутньо виступає на сцені в компанії своєї підтанцьовки, дівчата і хлопці відмінно доповнили динамічний виступ зірки. Однією з перших на відео чутно пісню "Бджілка", яку Аліна явно переробила і заспівала на новий лад.

У підписі до публікації співачка написала: "Рада була повернутися і відразу ж зануритися в роботу, розділивши прекрасне свято красивої, молодої сім'ї і прекрасних гостей". Користувачі тут же почали коментувати відео: "Яка молода сім'я?", "Дуже круто! Костюм просто бомба!", "Ти молодець, так тримати. Мені дуже подобається твоя творчість", "Красуня", "Зірочка".

Нагадаємо, Гросу після розлучення з чоловіком показала найнадійнішого чоловіка її життя: "Я люблю тебе".

Також ми повідомляли, що Аліна Гросу поділилася особистими кадрами з новим коханим: "Цілує...".