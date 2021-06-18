Популярная украинская певица Алина Гросу продемонстрировала идеальную талию, заинтриговав поклонников снимком из самолета

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Новый пост Гросу озадачил многих ее поклонников.

Так, на снимке певица явно позирует в туалете самолета. При этом она не дала фанатам никаких объяснений, написав в подписи только:

«Куда летим?».

На фото Гросу одета по-дорожному непринужденно. На ней черные джинсы, повязанная на бедрах кофта, а также короткий топ. Такая одежда позволила певица засветить свою узкую талию и плоский животик. На лице у Алины большая черная маска, а волосы певица оставила распущенными.

В комментариях к публикации часть поклонников принялась гадать, куда же направляется звезда, в то время как остальные восхищались ее фигурой.

«Бердянск что ли?», «главное много не пей», «Поместилась», «Алина ты такая красивая», «Спортивная девочка», «Какая фигура», «А кто это вообще?», «Кайфовать!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Гросу поделилась с поклонниками кадром из закулисья съемок клипа, на котором ее просто не узнать.

На новом фото, которое Алина сделала в зеркало гримерки, ее можно увидеть в совершенно новом ярком образе. Больше всего внимания привлекает прическа звезды, а точнее цвет волос – они у нее ярко-розовые с несколькими светлыми прядями.

Напомним, в "Мастер Шеф" поплатились, поставив у плиты Полякову и Алину Гросу: "Скатились до такого позора".

Как сообщала Politeka, Гросу после развода с мужем появилась на публике с новой внешностью, не узнают даже фанаты.

Также Politeka писала, что Алина Гросу кардинально изменила внешность, от "бджилки" не осталось и следа: "Надеюсь, вам зайдет".