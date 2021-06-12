Певица Алина Гросу удивила и растрогала поклонников милым видео с маленьким братом
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая несколько месяцев назад развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с поклонниками кадрами со съемок клипа, на которых ее просто не узнать.
Алина записала сторис по дороге на съемки клипа и рассказала, что это будет за видеоработа, а также показала свои преображения и образы, которые поклонники потом смогут увидеть в ее клипе.
"Всем привет! Мы сейчас едем на съемку. Мы будем снимать новый клип на песню "Малиновые губы". Я очень надеюсь, что вам зайдет, потому что мне уже зашло. Мы будем снимать всю ночь сегодня", - рассказала Гросу.
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На снимках, которые певица показала в соцсети можно увидеть, что она сменила несколько образов и причесок. Так, на некоторых кадрах звезда запечатлела себя в гримерке у зеркала в пестром ярком платье с высоким хвостом, у которого половина едва ли не красная, а на ее лице яркий макияж.
Также Алина показала себя с "малиновыми волосами" – на некоторых кадрах у нее прическа-каре в объемной укладке и насыщенного розового цвета, а на лице яркий макияж с пухлыми губами. Наряды для клипа она тоже выбрала очень яркие в розовых тонах.
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