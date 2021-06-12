Певица Алина Гросу удивила поклонников переменами во внешности
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая несколько месяцев назад развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с поклонниками кадром из закулисья съемок клипа, на котором ее просто не узнать.
На новом фото, которое Алина сделала в зеркало гримерки, ее можно увидеть в совершенно новом ярком образе. Перед камерой красотка появилась в замысловатом наряде, который состоит из двух частей – одна полностью розовая, вторая светлая с гепардовым принтом. Но больше всего внимания привлекает прическа звезды, а точнее цвет волос – они у нее ярко-розовые с несколькими светлыми прядями, а на лице вызывающий макияж с малиновыми шубами.
Собственно, этот образ Гросу примеряла для нового клипа "Малиновые губы", который снимала на днях. В подписи к публикации певиц написала: "В каком цвете я вам больше всего нравлюсь? Блондинкой/брюнеткой или какое-то нестандартное решение?". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото певицы, делясь своим мнением, многие согласились, что больше всего Алине идет быть блондинкой.
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