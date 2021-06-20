Известная украинская певица Алина Гросу не так давно призналась, что строит новые отношения, а сейчас делится кадрами с возлюбленным

Артистка около года пробыла в браке с бизнесменом Александром Комковым, передает Politeka.net. В одном из своих интервью певица обвинила мужа в изменах.

После развода Гросу не раскрывала подробности личной жизни, однако ее все чаще стали замечать в компании актера Романа Полянского.

Алина говорила, что между ней и артистом всего лишь дружба, но не так давно призналась, что встречается с Полянским.

Сейчас пара не скрывает своих отношений и регулярно делится личными кадрами.

В частности, Алина опубликовала фото, на которых оба обнимаются, а Алину в щеку целует возлюбленный.

"Укладка, сделанная ветром", - написала Гросу.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, с бывшим мужем Комковым Алина Гросу познакомилась еще в 2015 году на съемочной площадке. Жилье Комкова стало локацией для съемок одной картины. Пара долго дружила, а потом стала встречаться.

Свой развод певица вспоминает так:

"Я прилетела с концертов 22 декабря, это было как раз полгода после свадьбы. Мы сели побеседовать и он мне говорит, давай разъедемся на месяц. Не разведемся, а именно разъедемся. Дабы попробовать новую жизнь. Я не понимаю: «Как?». Потом он уже честно признался, что познакомился с женщиной и хочет пожить с ней какое-то время".

Напомним, что 25-летняя Алина Гросу честно ответила, чем она круче других: "Я росла в Черновцах, и там...".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу после развода показала, как проводит время с младшим братиком: "Теперь я знаю, что Мишка…".

Также Politeka писала, что Алина Гросу покрутилась в свадебном платье, заинтриговав украинцев: "Мы почувствовали друг друга...".