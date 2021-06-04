Известная украинская "бджилка" Алина Гросу, выступающая с 4 лет, разоткровенничалась о личном

25-летняя певица дала интервью радиоведущему Люкс FM Славе Демину, ответив на ряд любопытных вопросов, передает Politeka.net.

В частности, у Гросу напрямую спросили, чем она круче других.

Звезде понадобилось несколько секунд, чтобы найти, что ответить. Видно было, что Алина не ожидала столь дерзкого вопроса и даже немного растерялась.

"Я не круче, я просто другая - и все. Во многом: и взглядами какими-то своими на жизнь, и обычностью, простотой какой-то своей. Я не отхожу от себя, я не стараюсь что-то играть, как-то себя по-другому с чем-то ассоциировать... Я вроде человек из шоу-бизнеса, но с другой стороны меня растили абсолютно... ну, я росла в Черновцах, и там обычные люди, для которых шоу-бизнес - это вообще непонятное", - ответила Гросу.

Пользователи обсудили в комментариях певицу, ее поведение и внешний вид:

"Даже не думал, что она такая простая. С виду казалась пафосная, а тут действительно совершенно другой человек. Очень милая и приятная девушка 💎"

"Как не любить? Она ничего из себя не строит, такая естественная, а еще умная! Слава, спасибо за интервью!"

"Очень положительная, немного даже стесняется, воспитанная"

"Такая девочка-девочка. Платья, розовый... Хорошенькая. Ты и так красавица! Никакой пластики и не нужно!"

"Она для своего возраста очень зрелая личность... Я это еще заметила, когда ей было лет 15"

Напомним, что Алина Гросу с недовольным лицом показала себя с "нерабочей" стороны, редкое фото: "Знакомьтесь...".

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