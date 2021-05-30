Певица и актриса Алина Гросу показала себя настоящую с "нерабочей" стороны для съемок

Артистка часто меняет прически, образы и стиль, удивляя кадрами с преображениями на своей странице в социальной сети Инстаграм. Все дело в том, что молодая певица не раз говорила: она ищет себя и ей нравится быть разной.

В этот раз Алина с распущенными локонами, аккуратным макияжем и в черном платье с элегантным декольте показала свою «новую» сторону, точнее, как ей непривычно делать фото с другой стороны. Несколько недовольно, Алина позировала с нового для себя ракурса:

«Знакомьтесь, это моя нерабочая сторона 😂 хотя я шучу, что у меня обе безработные)) но на самом деле, мне просто почему-то именно левой стороной позировать менее комфортно)) а у вас такое есть?))) и как вам моя нерабочая сторона?))) сильно отличается от рабочей?))», - шутливо подписала кадр Гросу.

Пользователи ответили по-своему:

«Алина, у вас две прекрасные рабочие стороны😍 и вообще вы и ваше творчество прекрасные🔥 давно вас слушаю 👂 особенно в машине вообще то что нужно; если посмотреть со стороны, у вас все стороны рабочие 😍💔; Алина какая же ты красавица😍; Кукла❤️; красотка; Нормально ты выглядишь; И ты вообще богиня😍; Тоже позирую только правой); Что за смешные стороны?».

Ранее 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, на фото звезда держит в руках большую награду "Украинская песня года". Об это звезда написала в своем аккаунте в Инстаграм, опубликовав шикарное фото.

"Спасибо большое Михаил Поплавский и Олег Винник, а также вам, мои дорогие и любимые слушатели за эту невероятно большую награду "Украинская песня года"!!! Это вдохновляет меня, дарит желание создавать новые украиноязычные песни, потому что наш родной язык максимально благозвучен и близок к душе ❤️", - сказала на видео Гросу.

Напомним, что Алина Гросу в новом эффектном образе обратилась к украинцам: "Что за глупый вопрос..."

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