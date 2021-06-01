Популярная украинская певица Алина Гросу показала себя без косметики и с ребенком на руках

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Публикацию Гросу посвятила Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня.

На фото Алина позирует с главным ребенком в своей жизни на данный момент – своим трехлетним братом Мишей. Певица держит его на руках, а мальчик задумчиво смотрит куда-то вдаль.

На этом снимке Гросу показала себя в максимально естественном виде. На ней простая белая футболка, а ее волосы свободно спадают на плечи без всяких укладок. На лице у певицы не заметно никакой косметики, из-за чего на ее носу и щеках можно даже рассмотреть веснушки.

«С Днем защиты детей, дорогие мои!», - подписала фото знаменитость.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Какие вы тут хорошенькие…искренние», «Милейшее фото», «Вы такая красавица без макияжа и фильтров побольше таких фото, а брат просто мимими», «Ляля с пупсом», - пишут люди.

Ранее Гросу с распущенными локонами, аккуратным макияжем и в черном платье с элегантным декольте показала свою «новую» сторону, точнее, как ей непривычно делать фото с другой стороны. Несколько недовольно, Алина позировала с нового для себя ракурса.

Напомним, что Алина Гросу с недовольным лицом показала себя с "нерабочей" стороны, редкое фото: "Знакомьтесь...".

Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".