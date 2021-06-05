Известная украинская "бджилка" Алина Гросу, выступающая с 4 лет, нарядилась в белое платье и заворожила фанов

25-летняя певица рассказала о премьере песни Малиновые Губы, передает Politeka.net. В частности, Гросу написала, что побывала на замечательном мероприятим, презентация новой коллекции ювелирных украшений, связанных с губами.

Также Гросу сказала, что это не совпадение. Певица в шикарном белом платье покрутилась в Киеве возле Днепра. Шикарные локоны и броский макияж лополнили образ Гросу.

"💖💖💖Вчера помимо премьеры песни Малиновые Губы прошло замечательное мероприятие, презентация новой коллекции 👄👄👄 и как вы думаете какие там украшения ?))) конечно, великолепные 🙌🏽 и связанные с губами 🤪 получается, мы почувствовали друг друга 💖", - написала Гросу.

Пользователи обсудили в комментариях певицу, ее поведение и внешний вид:

" Кайфовая песня с премьерой😍🔥 "

" Принцесса 🌟👑🌟 "

" Красивая Алина 🔥❤️😍👏😮😂 "

"Такая девочка-девочка. Платья, розовый... Хорошенькая. Ты и так красавица! Никакой пластики и не нужно!"

" Классная девчонка 🌠"

" Вы очень красивая,женственная..песня🔥🔥🔥"

" Бомба, а не песня! 🔥🔥🔥❤️❤️❤️. Спасибо за Ваше творчество!"

"Дуже красиво і ніжно🌸".

Напомним, что Алина Гросу с недовольным лицом показала себя с "нерабочей" стороны, редкое фото: "Знакомьтесь...".

Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".