Известная украинская "бджилка" Алина Гросу, выступающая с 4 лет, нарядилась в белое платье и заворожила фанов
25-летняя певица рассказала о премьере песни Малиновые Губы, передает Politeka.net. В частности, Гросу написала, что побывала на замечательном мероприятим, презентация новой коллекции ювелирных украшений, связанных с губами.
Также Гросу сказала, что это не совпадение. Певица в шикарном белом платье покрутилась в Киеве возле Днепра. Шикарные локоны и броский макияж лополнили образ Гросу.
"💖💖💖Вчера помимо премьеры песни Малиновые Губы прошло замечательное мероприятие, презентация новой коллекции 👄👄👄 и как вы думаете какие там украшения ?))) конечно, великолепные 🙌🏽 и связанные с губами 🤪 получается, мы почувствовали друг друга 💖", - написала Гросу.
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Пользователи обсудили в комментариях певицу, ее поведение и внешний вид:
" Кайфовая песня с премьерой😍🔥 "
" Принцесса 🌟👑🌟 "
" Красивая Алина 🔥❤️😍👏😮😂 "
"Такая девочка-девочка. Платья, розовый... Хорошенькая. Ты и так красавица! Никакой пластики и не нужно!"
" Классная девчонка 🌠"
" Вы очень красивая,женственная..песня🔥🔥🔥"
" Бомба, а не песня! 🔥🔥🔥❤️❤️❤️. Спасибо за Ваше творчество!"
"Дуже красиво і ніжно🌸".
Напомним, что Алина Гросу с недовольным лицом показала себя с "нерабочей" стороны, редкое фото: "Знакомьтесь...".
Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".