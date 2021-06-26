Певица Алина Гросу показала видео со своего выступления на частном мероприятии

Как сообщает Politeka.net, популярную певицу Алину Гросу многие помнят как маленькую кудрявую девочку, которая исполнила легендарный хит "Бджилка". Теперь же взрослая артистка вернулась к своему шлягеру и исполнила эту песню на новый лад. Видеонарезку со своего выступления на частном мероприятии Алина опубликовала в своем Instagram.

На кадрах Гросу самозабвенно выступает на сцене в компании своей подтанцовки, девушки и парни отлично дополнили динамичное выступление звезды. Одной из первых на видео слышно песню "Бджилка", которую Алина явно переделала и спела на новый лад.

В подписи к публикации певица написала: "Рада была вернуться и сразу же окунуться в работу, разделив прекрасный праздник красивой, молодой семьи и прекрасных гостей". Пользователи тут же принялись комментировать видео: "Какая молодая семья?", "Очень круто! Костюм просто бомба!", "Ты молодец, так держать. Мне очень нравиться твое творчество", "Красотка", "Звёздочка".

Напомним, Гросу после развода с мужем показала самого надежного мужчину ее жизни: "Я люблю тебя".

Также мы сообщали, что Алина Гросу поделилась личными кадрами с новым возлюбленным: "Целует...".