Дети артистов студии "Дизель шоу" произвели фурор в Сети
Соответствующее фото появилось на официальной странице Студии в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Юное поколение «Дизелей»: Крутоголовы, Бережки и Шинкаренко младшие. Растет не менее яркий составчик», - подписано летнее фото.
На снимке выстроились в ряд сыновья артиста Егора Крутоголова, Александра Бережка и руководителя студии Михаила Шинкаренко.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Змеи атаковали еще троих детей, детали нового ЧП в Украине: "На детской площадке..."
Балана показали у бассейна в обнимку с Тиной Кароль: "Я чуть Богу душу не отдала"
Знаменитый артист ушел из жизни, не дожив до юбилея: "Пришла печальная весть..."
Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"
Отметим, кадр активно комментирую пользователи Сети.
«Для такого поколения нужно сделать "Юное дизель шоу"», «А где Сморыгины и Гашенко?», «С такими папами-красавцами по-другому и быть не может», «Дизелята подрастут - фору всем дадут», «Ааа, супер», «А девочек почему нету?», - пишут в комментариях.
Отметим, в апреле 2021 года "Дизель шоу" оотпраздновало свое шестилетие. В ее основе - команда КВН "Дизель"
Напомним, Булитко из "Дизель шоу", примерив свадебное платье, рассказала, каким будет ее муж: "Это основные достоинства"
Как сообщала Politeka, Крутоголов из «Дизель шоу» показал неожиданный подарок на день рождения: «Почему прыгает, а не…»
Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Никишин сильно похудел и восхитил новой внешностью: «Просто красава!»