Вот так "дизелята"

Дети артистов студии "Дизель шоу" произвели фурор в Сети

Соответствующее фото появилось на официальной странице Студии в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Юное поколение «Дизелей»: Крутоголовы, Бережки и Шинкаренко младшие. Растет не менее яркий составчик», - подписано летнее фото.

На снимке выстроились в ряд сыновья артиста Егора Крутоголова, Александра Бережка и руководителя студии Михаила Шинкаренко.

Отметим, кадр активно комментирую пользователи Сети.

«Для такого поколения нужно сделать "Юное дизель шоу"», «А где Сморыгины и Гашенко?», «С такими папами-красавцами по-другому и быть не может», «Дизелята подрастут - фору всем дадут», «Ааа, супер», «А девочек почему нету?», - пишут в комментариях.

Отметим, в апреле 2021 года "Дизель шоу" оотпраздновало свое шестилетие. В ее основе - команда КВН "Дизель"

Напомним, Булитко из "Дизель шоу", примерив свадебное платье, рассказала, каким будет ее муж: "Это основные достоинства"

Как сообщала Politeka, Крутоголов из «Дизель шоу» показал неожиданный подарок на день рождения: «Почему прыгает, а не…»

Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Никишин сильно похудел и восхитил новой внешностью: «Просто красава!»