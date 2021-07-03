Артист студии "Дизель шоу" Евгений Никишин похвастался своим достижением

Известный российский и украинский артист и участник студии "Дизель шоу" Евгений Никишин рассказал об этом на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Никишин решил заняться своей формой и уже получил первые результаты, которые впечатляют.

«Новый этап. Спускаемся на 90», - написал Евгений.

Отметим, похудение Никишина восхитило его поклонников.

«Удачи Вам», «Давай-давай», «Только не перегибай», «Женя! Крутой», «Классно. Молодец», «Браво», «Молодец Евгений», «Моё тебе уважение, Женя! Трудяга», «Крутышка!!! просто красава!», «Молодец! Так держать!! Терпения вам», «Женя, самое главное чувствовать себя на все 💯 Ты только с потерей веса, себя не теряй», «А Егор не думает худеть?», «Чел, ты лучший! Продолжай в том же духе!», - пишут в комментариях.

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