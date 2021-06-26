Звезды «Дизель шоу» и бывшие КВН-щики, Сергей Писаренко и Евгений Никишин дали совет своим фанатам

Уже много лет звездный дуэт бывших КВНщиков работает вместе, сообщает Politeka.net. Артисты выступают вместе в "Дизель шоу", к которому присоединились на постоянной основе в 2019 году.

Писаренко и Никишин дружат с 1997 года, поэтому вместе они не только работают, но и отдыхают.

В этот раз оба появились в одном из уютных уголков, и обратились к своим подписчикам. Соответствующее видео Писаренко опубликовал в своем Инстаграм (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Как прожить в этом всем???", - написано в посте.

"Вы спрашиваете нас: "Как прожить во всем этом: когда вокруг эпидемия, QR-коды, ПЦР-тесты?" Да, вот так!", - произнес Никишин.

"Надо ехать в деревню. Поезжайте в деревню и бухайте там. Пейте и помните...", - подхватил Писаренко.

"...Что хорошо побухал - это, когда на третий день ты просыпаешься на полу, а тебя уже мелом обвели", - подытожил Евгений.

За 30 минут публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев.

"😂😂😂Точно!", "Прикольно получилось😂", "😂😂😂", "😂😂😂", - написали пользователи сети.

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