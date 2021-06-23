Артисты «Дизель шоу» обрадовали своих фанатов

Актеры «Дизель шоу» сейчас в Украине пользуются большой популярностью, пишет Politeka.net. Студия выпускает несколько сериалов, которые уже давно полюбились зрителям.

В частности, артисты шоу снимаются в сериале "Папаньки", который выходит на телеэкраны с 2018 года. Сюжет рассказывает истории о нескольких семьях, в которых основными героями стали мужчины-отцы. Вместе "папаньки" дружат, отдыхают и участвуют в приключениях.

Сейчас идут съемки нового четвертного сезона сериала. Об этом сообщается в Инстаграм "Дизель Студии".

На кадрах можно увидеть звездный состав сериала: Егора Крутоголова, Евгения Гашенко, Евгения Сморигина и Андрея Фединчика.

"То, чего вы так ждали и о чем постоянно спрашивали, свершилось! Мы начали снимать новые приключения ваших любимцев - Папаньки-4! Рады все – актеры, авторы, продюсеры, съемочная группа, гримеры с костюмерами. А зрителей мы обрадуем чуть позже. Запаситесь терпением, скоро будут увлекательные подробности 😉", - написали авторы поста.

"Классно. Супер. Это действительно самый народный сериал. Поздравляю 👍 И жду продолжения", "О да!🔥 Самая лучшая новость на сегодняшний день🔥😍 УРА!!!🎉🎉🎉", "С Богом! Удачной съёмки)", "Новость 🔥🔥🔥 с удовольствием жду новых серий. вы ❤️", "Супер! Смотрела все три сезона. Ждем четвертый 👍", "Да ладно, чё, серьёзно будут новые приключения?!😂😂😂", - прокомментировали пользователи сети.

Напомним, что звезда «Дизель шоу» резко осадила распустившего руки Гашенко, появилось видео: «Будет знать…».

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