Артисты «Дизель шоу» примерили одинаковые образы со стильными футболками
Артисты известного юмористического шоу часто показывают обновленные образы или закадровые материалы для интереса зрителей. При этом артисты также ведут свои страницы в Инстаграм, где нередко удивляют кадрами с преображениями.
Изредка грим и смена образов приводит фанатов в недоумение, многие даже не узнают звезд. Чтобы в очередной раз отличиться, в этот раз команда «Дизель шоу» создала собственные футболки
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«А у вас уже есть фирменный мерч «Дизель шоу»? Если нет, это надо исправлять! Фанат «дизелей» должен выделятся. Наши фирменные футболки и кепки подойдут на любую погоду, каким бы это лето ни было. 😉💖», - сообщается на странице шоу.
Фанаты сразу ответили на новые кадры с обновленными образами артистов:
«А если мы в Москве?; Хочу хочу хочу)); Я тоже очень хочу 😍; Викуся зачёт наряд😍».
Мы также писали, уже несколько лет Глущенко и Никишин работают в "Дизель шоу". Актеры завоевали большую популярность, "примеряя" на себя роли разных персонажей.
Кадрами перевоплощений артисты делятся в сети. В частности, Евгений Никишин опубликовал интересные фото в своем Инстаграм. Так, на кадрах вместе с Глущенко он улыбался, показывая черные зубы (казалось, что их нет) Кроме того, у обоих были царапины и синяки на лице, а также кровь.
Напомним, что звезда «Дизель шоу» резко осадила распустившего руки Гашенко, появилось видео: «Будет знать…».
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