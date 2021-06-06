Артист из «Дизель шоу» и известный КВН-щик Сергей Писаренко показала себя в неожиданном виде
Фотоколлаж российская знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, артист из России, который последнее время является частью команды «Дизель шоу» примерил на себе усы.
После того, как он запостил фото с усами и без них, он решил обратиться к поклонникам, чтобы узнать их мнение насчет своей внешности, ведь как оказалось, артист не может до конца определиться.
«Так и не могу определиться..... лучше с усами ? Или лучшу без усов?», - спросил он у фанатов.
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Фолловеры уже комментируют. Некоторые сравнили его с усами с президентом Беларуси Александром Лукашенко, другие увидели в нем сходство в пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.
Иные и вовсе убеждены, что усы старят Сергея Писаренко и ему лучше без них.
"Молодой Лукашенко",
"БЕСПОДОБНОЕ сходство.Предложи Лукашенко работать двойником.👏",
"Александр Григорьевич",
"На Пескова самахиваешь",
"С усами солиднее,но как-то усы все же старят.Молодость ближе всего вам к лицу.Не спешите стареть",
"Без усов лучше",
"С усами брутал", - высказались в сети.
Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко вжился в роль алкоголика, удивив внешним видом: "Три дня назад...".
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