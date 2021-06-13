Артист из "Дизель шоу" и известный КВН-щик Сергей Писаренко показал себя в неожиданном виде с Евгением Никишиным

Российская знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, артист из России, который последнее время является частью команды "Дизель шоу" показал себя вместе с коллегой Никишиным с чумазыми лицами, как после взрыва. Он решил обратиться к поклонникам, чтобы заинтриговать. Артист обьяснил свой замурзаный вид, что неудачно открыли партию фейерверков.

"Конфисковали партию фейерверков..... не удачно открыли!!!", - написал актер.

Фолловеры уже активно комментируют. Некоторые шутят, что они обнюхивали фотороботы, а некоторым понравилась шутка с фейерверками.

Иные и вовсе убеждены, что проблемма в том, что фейерверки были китайскими.

"Опять обнюхивали фотороботы?",

"На Троих ?",

"СИМПАТЯГИ 🤗👍🤗",

"Так китайские же😂",

"😂Классс", - высказались в сети.

Так, артист из России, который последнее время является частью команды «Дизель шоу» примерил на себе усы.

Недавно Писаренко запостил фото с усами и без них, он решил обратиться к поклонникам, чтобы узнать их мнение насчет своей внешности, ведь как оказалось, артист не может до конца определиться.

«Так и не могу определиться..... лучше с усами ? Или лучшу без усов?», - спросил он у фанатов.

Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко вжился в роль алкоголика, удивив внешним видом: "Три дня назад...".

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Писаренко, покинувший Украину, поразил новым фото: "Пешком через границы".

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