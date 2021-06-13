Артист из "Дизель шоу" и известный КВН-щик Сергей Писаренко показал себя в неожиданном виде с Евгением Никишиным
Российская знаменитость разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, артист из России, который последнее время является частью команды "Дизель шоу" показал себя вместе с коллегой Никишиным с чумазыми лицами, как после взрыва. Он решил обратиться к поклонникам, чтобы заинтриговать. Артист обьяснил свой замурзаный вид, что неудачно открыли партию фейерверков.
"Конфисковали партию фейерверков..... не удачно открыли!!!", - написал актер.
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Фолловеры уже активно комментируют. Некоторые шутят, что они обнюхивали фотороботы, а некоторым понравилась шутка с фейерверками.
Иные и вовсе убеждены, что проблемма в том, что фейерверки были китайскими.
"Опять обнюхивали фотороботы?",
"На Троих ?",
"СИМПАТЯГИ 🤗👍🤗",
"Так китайские же😂",
"😂Классс", - высказались в сети.
Так, артист из России, который последнее время является частью команды «Дизель шоу» примерил на себе усы.
Недавно Писаренко запостил фото с усами и без них, он решил обратиться к поклонникам, чтобы узнать их мнение насчет своей внешности, ведь как оказалось, артист не может до конца определиться.
«Так и не могу определиться..... лучше с усами ? Или лучшу без усов?», - спросил он у фанатов.
Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко вжился в роль алкоголика, удивив внешним видом: "Три дня назад...".
Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Писаренко, покинувший Украину, поразил новым фото: "Пешком через границы".
Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Писаренко рядом с Никишиным засветил пикантный момент: «Сезон свадеб начался».