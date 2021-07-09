Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко сразила неожиданным образом, ответив на интригующие вопросы поклонников

Как известно, у 38-летней звезды, мастера комедийных ролей, за плечами десятки теле- и кинопроектов, а также работа в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Особую популярнось Виктория получила, когда в 2015-м стала выступать на сцене юмористической программы "Дизель шоу". Сейчас рыжеволосая красотка на пике популярности и регулярно радует 200 тысяч своих подписчиков в Инстаграм яркими кадрами.

Так, в своих новых "сториз" Булитко получила непрошенный совет: "замуж вам надо", передает Politeka.net. Звезда ответила в своей иронической манере: "Шо?", сопроводив фото в свадебном наряде. Причем, видимо, актриса была загримирована для одной из ролей. Кроме белого платья с ажурными вставками и пышной фаты, на ней был длинный темно-каштановый парик и, к тому же, пририсованы "жиденькие" усики над верхней губой.

Не выходя из образа, Булитко насмешила еще одним ответом.

"Ждете конца карантина?", - спросили у нее.

"А он еще не закончился? 😱", - Виктория скорчила забавную гримасу.

Чуть позднее у нее поинтересовались, что ей нравится в мужчинах. Булитко с радостью описала свой идеал: "Доброта, чувство юмора, ум, трудолюбие, порядочность, воспитанность, самодостаточность, развитие, честность, верность... Может, что-то забыла) Но это основные достоинства".

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