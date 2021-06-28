Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко поделилась своими переживаниями

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда поделилась своими мыслями на странице в Инстаграм. Также артистка показал фото в купальнике.

«Вроде… совсем недавно была на море... Целых 10 дней отпуска. Но. Так хочется ещё и ещё... Я бы вообще жила где-то на берегу какого-то моря или океана. Там, где всегда тепло», - отметила актриса.

По словам Булитко, она «мерзляк по своей натуре».

«Поэтому те бабульки, которые удивляли меня в детстве тем, что летом сидели возле своих подъездов в тёплых пальто, колготах и платках, это, оказывается, - я в старости))). И дабы избежать того, что в детстве меня смущало в такой картине, мне надо провести достойную старость где-то в тёплой стране», - отметила артистка.

Булитко пока не выбрала для себя конкретную страну, поєтому интересуется советами бывалых путешественников.

«Да, я понимаю, что вроде как рано об этом думаю😅, но, я всегда продумывала все заранее, я имею в виду быт и комфорт. Это как в шахматах. Продумываешь наперёд множество вариантов и шагов», - отметила артистка.

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