Звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов отпраздновал свой день рождения на работе

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте «Дизель шоу» появились фото с артистом, которому 6 июля исполнился 41 год. Свой праздник комик отпраздновал на работе. Он был одет в красные бриджи и простую повседневную футболку.

На снимке актер засветил подарки, которые он получил на праздник. Артисту подарили набор столовых приборов, воздушные шары, а также неожиданный портрет. На картине Крутоголова изобразили с его женой Екатериной. Судя по фото, артист остался довольный подарками.

«Работать в этот день – хорошая примета» - Егор Крутоголов отпраздновал день рождение», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов.

«Урааа, на картине Егор чуть на журналиста одного чем-то похож», «Как отпраздновал? Почему прыгает, а не лежит под кустом??», «Классно. В Дизель шоу умеют праздновать», - пишут пользователи сети.

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