Актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов здивував несподіваним знімком

Артист поділився фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Єгор Крутоголов показав фото поруч зі скульптурою, своєю копією.

"Когось він мені нагадує...» - підписав кадр артист. У Хештегах він зазначив серіал» Папаньки", в якому знімається. Ймовірно, скульптура з'явиться в нових серіях.

Фото активно коментували користувачі Мережі. Фолловери Крутоголова навіть знайшли схожість зі Шреком.

"Пам'ятник за життя", "може Шрека?", "Зарано", "це що ж за "друг" постарався то?", "На Шрека схожа статуя, ні?", "Це ви", "схожий, ну схожий", - писали в коментарях.

Не залишилася осторонь і дружина артиста Катерина.

"Додому забереш? Поставимо замість тітки з голими цицьками», - написала вона.

як відомо, Єгор і Катерина в шлюбі вже 13 років. Разом вони виховують двох синів Лева (2010) і Максима (2019).

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