Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов удивил неожиданным снимком

Артист поделился фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Егор Крутоголов показал фото рядом со скульптурой, своей копией.

«Кого-то он мне напоминает...» - подписал кадр артист. В Хэштегах он отметил сериал «Папаньки», в котором снимается. Вероятно, скульптура появится в новіх сериях.

Фото активно комментировали пользователи Сети. Фолловеры Крутоголова даже нашли сходство со Шреком.

«Памятник при жизни», «Может Шрека?», «Рановато», «Это что ж за "друг" постарался то?», «На Шрека похожа статуя, нет?», «Это вы», «Похож, ну похож»,- писали в комментариях.

Не осталась в стороне и супруга артиста Екатерина.

«Домой заберёшь? Поставим вместо тёти с голыми сисями», - написала она.

как известно, Егор и Екатерина в браке уже 13 лет. Вместе они воспитывают двух сыновей Льва (2010) и Максима (2019).

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