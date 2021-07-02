Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов удивил неожиданным снимком
Артист поделился фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Егор Крутоголов показал фото рядом со скульптурой, своей копией.
«Кого-то он мне напоминает...» - подписал кадр артист. В Хэштегах он отметил сериал «Папаньки», в котором снимается. Вероятно, скульптура появится в новіх сериях.
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Фото активно комментировали пользователи Сети. Фолловеры Крутоголова даже нашли сходство со Шреком.
«Памятник при жизни», «Может Шрека?», «Рановато», «Это что ж за "друг" постарался то?», «На Шрека похожа статуя, нет?», «Это вы», «Похож, ну похож»,- писали в комментариях.
Не осталась в стороне и супруга артиста Екатерина.
«Домой заберёшь? Поставим вместо тёти с голыми сисями», - написала она.
как известно, Егор и Екатерина в браке уже 13 лет. Вместе они воспитывают двух сыновей Льва (2010) и Максима (2019).
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