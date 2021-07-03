Актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов у несподіваному образі викликав фурор

Єгор Крутоголо-актор, сценарист, продюсер, художній керівник «Дизель Студіо». Також він знімався в декількох фільмах і серіалах, одним з найпопулярніших є «Папаньки».

Артист поділився фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фото Єгор Крутоголов зображений у білій футболці, сірих шортах і білих кросівках. І начебто нічого такого, якби не підпис до кадру.

"Я-Мері Поппінс!» - написав шоумен, чим розбурхав фантазію фоловерів, і викликав хвилю різноманітних коментарів.

"Яка Грація", "шикарний вигляд", "ще та Попінс", "Єгор Поппінс", "яка Поппінс!", "Принадність ти наша обожнюємо", "шикарний вигляд😂 😂 😂 😂", "дуже красива", "Так, просто вітер тут не пройде", "Мері Поппінс прилети до мене😂", - пишуть в мережі.

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