Еще та...!

Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов в неожиданном образе произвел фурор

Егор Крутоголо - Актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель «Дизель Студио». Также он снимался в нескольких фильмах и сериалах, одним из самых популярных является «Папаньки».

Артист поделился фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Егор Крутоголов запечатлен в белой футболке, серых шортах и белых кроссовках. И вроде бы ничего такого, если бы не подпись к кадру.

«Я - Мэри Поппинс!» - написал шоумен, чем взбудоражил фантазию фолловеров, и вызвал волну разнообразных комментариев.

«Какая грация», «Шикарный вид», «Еще та попинс», «Егор Поппинс», «Какая Поппинс!», «Прелесть ты наша обожаем», «Шикарный вид😂😂😂😂», «Очень красивая», «Да,просто ветер здесь не пройдёт», «Мэри Поппинс прилети ко мне😂», - пишут в Сети.

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