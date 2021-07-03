Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов в неожиданном образе произвел фурор
Егор Крутоголо - Актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель «Дизель Студио». Также он снимался в нескольких фильмах и сериалах, одним из самых популярных является «Папаньки».
Артист поделился фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото Егор Крутоголов запечатлен в белой футболке, серых шортах и белых кроссовках. И вроде бы ничего такого, если бы не подпись к кадру.
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«Я - Мэри Поппинс!» - написал шоумен, чем взбудоражил фантазию фолловеров, и вызвал волну разнообразных комментариев.
«Какая грация», «Шикарный вид», «Еще та попинс», «Егор Поппинс», «Какая Поппинс!», «Прелесть ты наша обожаем», «Шикарный вид😂😂😂😂», «Очень красивая», «Да,просто ветер здесь не пройдёт», «Мэри Поппинс прилети ко мне😂», - пишут в Сети.
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