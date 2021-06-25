Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розвеселив українців літньою мініатюрою

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram з'явився епізод, зіграний Крутоголовим. Він виконував роль охоронця на нудистському пляжі, який, користуючись службовим становищем, влаштовував огляд жіночих принад.

Його колега вирішив теж влаштувати огляд. Правда, вибрав для цього невідповідну жертву.

«У таку спеку хочеться лежати на пляжі і потягувати холодненький коктейль через трубочку! І навіть кукурудза варена або пахлава медова - не перешкода такому відпочинку. А якщо не встигнете відпочити влітку, то чекаємо вас 8 і 9 жовтня в Палаці "Україна" - розслабимося і посміємося разом!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу залишили кілька відгуків.

"Хороша робота", "О, пам'ятаю! Добре посміявся", "Класно. За гумором це відпочинок", "клас", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Крутоголов показав сина і зізнався, як йому пощастило з дружиною: "спасибі творцеві".

Як повідомляла Politeka, артисти з "Дизель шоу" обрадували українців довгоочікуваною новиною: "Сталося!".

Також Politeka писала, що Крутоголов показав, на кого схожі його сини: "Абсолютно різні люди".