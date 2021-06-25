Звезда «Дизель шоу» Егор Крутоголов развеселил украинцев летней миниатюрой

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице шоу в Инстаграм появился эпизод, сыгранный Крутоголовым. Он исполнял роль охранника на нудистском пляже, который, пользуясь служебным положением, устраивал досмотр женских прелестей.

Его коллега решил тоже устроить досмотр. Правда, выбрал для этого неподходящую жертву.

«В такую жару хочется лежать на пляже и потягивать холодненький коктейль через трубочку! И даже кукуруза вареная или пахлава медовая - не помеха такому отдыху. А если не успеете отдохнуть летом, то ждем вас 8 и 9 октября во Дворце «Украина» - расслабимся и посмеемся вместе!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу оставили несколько отзывов.

«Хорошая работа», «О, помню! Хорошо посмеялся», «Классно. За юмором это отдых», «Класс», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Крутоголов показал сына и признался, как ему повезло с женой: "Спасибо создателю".

Как сообщала Politeka, артисты из "Дизель шоу" обрадовали украинцев долгожданной новостью: "Свершилось!".

Также Politeka писала, что Крутоголов показал, на кого похожи его сыновья: «Совершенно разные люди».