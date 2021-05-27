Комедійний актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов показав, як проводить час з сином
Артист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Єгор Крутоголов вже 13 років у шлюбі з дружиною Катериною, яка народила артисту двох синів Лева (2010) і Максима (2019). Відзначимо, на честь народження другої дитини Єгор Крутоголов подарував дружині розкішний автомобіль.
На нових кадрах артист показав, як проводить час з сім'єю.
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"Погуляли з Максеней по МежЕгорью. Спасибі Творцеві за те, що у мене дружина класний фотограф!» ,- написав він і показав яскраві знімки.
Крутоголов з сином бігали, грали і навіть познайомилися зі світом природи.
Нагадаємо, раніше дружина Єгора Крутоголова розповідала, що чоловік підтримує е прагнення розвиватися в професійному плані як фотограф, і вона дуже йому за це вдячна.
"Оскільки все життя я була пов'язана з творчими професіями, вміння бачити те, що не помічають інші, завжди в мені було присутнє. І завдяки народженню старшого сина У мене з'явився час для навчання і освоєння нової професії. Крім того, мій тато захоплювався фотографією, і це теж відбилося на мені. Відразу у мене не було планів цілком присвятити себе фотографії, швидше розглядала її як хобі. Але з часом зрозуміла, що нічим іншим більше не хочу займатися. Так і понеслося. Тепер не можу зупинитися. Спасибі коханому чоловікові за підтримку і допомогу", - говорила вона.
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